Петербург вновь на втором месте по числу заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 5 447 новых случаев COVID-19 и госпитализировано 1 308 человек — на 48,9% меньше по сравнению с предыдущим днем. Такие данные утром 8 мая сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев коронавируса вновь зафиксировано в Москве — 396. Петербург продолжает оставаться на второй строчке по числу заболевших — 373 (накануне было 357).



Госпитализировано за сутки в городе 95 пациентов, выздоровели — 374.



Количество смертельных случаев от ковида в Петербурге подтверждено 14. По России в целом — 118.

