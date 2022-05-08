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    COVID-19

    Петербург вновь на втором месте по числу заболевших коронавирусом

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    За минувшие сутки в России выявлено 5 447 новых случаев COVID-19 и госпитализировано 1 308 человек — на 48,9% меньше по сравнению с предыдущим днем. Такие данные утром 8 мая сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

    Больше всего новых случаев коронавируса вновь зафиксировано в Москве — 396. Петербург продолжает оставаться на второй строчке по числу заболевших — 373 (накануне было 357).

    Госпитализировано за сутки в городе 95 пациентов, выздоровели — 374.

    Количество смертельных случаев от ковида в Петербурге подтверждено 14. По России в целом — 118.

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