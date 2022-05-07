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    COVID-19

    Петербург опять уступил Москве лидерство по новым случаям ковида

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    За последние сутки в России выявили 5 500 новых случаев COVID-19. Это чуть больше, чем было накануне (5 541), следует из данных оперштаба от 7 мая.

    В коронавирусные больницы за минувший день попали 2 562 человека, выздоровели 8 649, а скончались 132 пациента.

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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    В Петербурге — 357 новых случаев (против 364 накануне). Госпитализировали за сутки 141 человека, выздоровели 410 пациентов, а скончались 9. Всего с начала пандемии в городе выявлено 1 521 906 случаев ковида.

    Лидером по суточной заболеваемости стала Москва (387). Петербург на втором месте, а на третьем — Подмосковье (259).

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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