Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов войны. Им помогут соцработники

Парад Победы на Красной площади в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники. Об этом накануне праздника, 8 мая, сообщает официальный сайт столичной мэрии.
«В этом году Парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения Парада Победы и после его окончания», — уточняется в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Красную площадь в Москве закрыли до 9 мая включительно.
О том, как День Победы отпразднует Петербург, читайте в материале «Фонтанки». В программе — парад на Дворцовой и салют у стен Петропавловской крепости.