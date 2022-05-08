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    Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов войны. Им помогут соцработники

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    1 комментарий

    Парад Победы на Красной площади в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники. Об этом накануне праздника, 8 мая, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

    «В этом году Парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения Парада Победы и после его окончания», — уточняется в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что Красную площадь в Москве закрыли до 9 мая включительно.

    О том, как День Победы отпразднует Петербург, читайте в материале «Фонтанки». В программе — парад на Дворцовой и салют у стен Петропавловской крепости.

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    Комментарии (1)

    07A
    Слава победителям нацизма и фашизма всех мастей!!!
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