Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов войны. Им помогут соцработники

Парад Победы на Красной площади в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники. Об этом накануне праздника, 8 мая, сообщает официальный сайт столичной мэрии.



«В этом году Парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения Парада Победы и после его окончания», — уточняется в сообщении.

