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    На ПМЭФ сыграют в баскетбол

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    Баскетбольный клуб «Зенит» организует гала-матч во время Петербургского международного экономического форума. Клуб подписал соглашение о сотрудничестве с платформой «Росконгресс-Спорт».

    Игроками матча станут участники форума и представители «Зенита».

    «Мы участвуем первый раз, и для нас это, во-первых, шаг в новую, совершенно другую аудиторию, большую, солидную, серьезную аудиторию бизнеса. Мы, как спортивный бизнес-проект, считаем это очень хорошим шагом в будущее развитие БК «Зенит» не только по спортивной части, но и по части спортивного бизнеса», – заявил генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.

    «16 июня пройдет гала-матч, который мы все с нетерпением ждем. Для нас очень важно, что профессиональная команда БК «Зенит» будет принимать участие в этой игре, и, конечно, я думаю, что участникам будет интересно помериться силами с профессиональными спортсменами. И если мы продолжаем говорить о развитии взаимоотношений, то, мы надеемся, что «РК-Спорт» станет мостом, который поможет наладить общение между миром спорта и миром бизнеса», – рассказал директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

    Ранее в Смольном отрапортовали, что свое участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран. За последний месяц количество желающих поучаствовать в мероприятии не изменилось.

    25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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