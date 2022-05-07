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    Огненная стихия. В МВД показали, как горят дачи в Красноярском крае

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    5 комментариев

    В Красноярском крае лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска. Об этом 7 мая сообщают в региональном ГУ МВД.

    МВД РФ

    Огнем охвачены десятки участков. Людей эвакуируют из опасной зоны. На месте происшествия работают пожарные службы, МЧС, скорая помощь и полиция.

    Также появилась информация от МЧС о пожарах в Иркутской области. В двух поселках огонь уничтожил более 40 зданий, включая школу. В регионе объявлен режим ЧС.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Красноярском крае горят свыше 16 населенных пунктов. Известно как минимум о пяти погибших. Тушению пожаров мешает сильный ветер, который ускоряет распространение огня.

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Если дачи горят, значит это экономически выгодно.(с)Усс
    TigerOld
    Какое-то дежавю. За 21 год, наши пожары назвали самыми крупными за последний десяток лет в мире. Я помню были обозначен ряд мер, лярды выделены были, сопоставимые с теми, что сейчас один господин хочет получить за днк какашек собак, а в итоге еще и сезон не начался, а уже дачи горят ?
    Денеб
    Спецоперация и до туда дошла?
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