Огненная стихия. В МВД показали, как горят дачи в Красноярском крае

В Красноярском крае лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска. Об этом 7 мая сообщают в региональном ГУ МВД.

Огнем охвачены десятки участков. Людей эвакуируют из опасной зоны. На месте происшествия работают пожарные службы, МЧС, скорая помощь и полиция.



Также появилась информация от МЧС о пожарах в Иркутской области. В двух поселках огонь уничтожил более 40 зданий, включая школу. В регионе объявлен режим ЧС.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Красноярском крае горят свыше 16 населенных пунктов. Известно как минимум о пяти погибших. Тушению пожаров мешает сильный ветер, который ускоряет распространение огня.

