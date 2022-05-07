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    «Зенит» назвал состав на последнюю домашнюю игру сезона

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    Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 28-го тура чемпионата РПЛ против «Химок».

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Иван Сергеев.

    Запасные игроки: Михаил Кизеев, Давид Бязров, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

    Матч начнется в 16:30.

    В предыдущем туре «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул.

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