Тысячи фанатов «Зенита» перед игрой с «Химками» устроили шествие в честь чемпионства команды

Массовый проход фанатов «Зенита» по центральной алле Приморского парка Победы состоялся перед игрой 28-го тура чемпионата РПЛ против «Химок». По примерным оценкам корреспондента «Фонтанки», в шествии приняли участие 1,5–2 тысячи человек.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фанаты жгли файеры и скандировали кричалки. Обычные посетители парка хоть и с опаской оглядывались на шумных болельщиков, но обошлось все без происшествий. Дойдя до стадиона, колонна болельщиков разошлась.
Напомним, что «Зенит» в девятый раз в своей истории выиграл чемпионский титул.