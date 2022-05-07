    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-з

    758мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Тысячи фанатов «Зенита» перед игрой с «Химками» устроили шествие в честь чемпионства команды

    1377
    2 комментария

    Массовый проход фанатов «Зенита» по центральной алле Приморского парка Победы состоялся перед игрой 28-го тура чемпионата РПЛ против «Химок». По примерным оценкам корреспондента «Фонтанки», в шествии приняли участие 1,5–2 тысячи человек.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Фанаты жгли файеры и скандировали кричалки. Обычные посетители парка хоть и с опаской оглядывались на шумных болельщиков, но обошлось все без происшествий. Дойдя до стадиона, колонна болельщиков разошлась.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что «Зенит» в девятый раз в своей истории выиграл чемпионский титул.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Спикуль
    Все знают устойчивые словосочетание "мирный протест","мирная демонстрация". Кто-то слышал о "мирных футбольных фанатах"?! Где автозаки,космонавты,оцепления-ограждения??? ФСБ в 6 утра к организаторам фаер-шоу не приходило для профилактики???
    Slava_Rossii
    Шествие было согласовано? Если нет, то почему бездействовала полиция?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close