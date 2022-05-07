Петербург стоит в субботних пробках. Тяжело в центре и на выездах из города

Нетипичные для субботы пробки образовались в Петербурге. «Яндекс» оценивает ситуацию в пять баллов вместо характерных для этого времени трех.



Вероятно, всему виной ограничения движения в центре города в связи с генеральной репетицией парада Победы, а также вторые майские, на время которых петербуржцы решили выехать из города.



Сейчас наиболее плотно стоят Садовая улица, Лермонтовский проспект, улица Пестеля. Аварии и дорожные работы спровоцировали многокилометровую пробку на участке от 34-го км до 41-го км КАД, автомобили стоят в обе стороны.

