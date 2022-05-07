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    Петербург стоит в субботних пробках. Тяжело в центре и на выездах из города

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    1 комментарий

    Нетипичные для субботы пробки образовались в Петербурге. «Яндекс» оценивает ситуацию в пять баллов вместо характерных для этого времени трех.

    Вероятно, всему виной ограничения движения в центре города в связи с генеральной репетицией парада Победы, а также вторые майские, на время которых петербуржцы решили выехать из города.

    Сейчас наиболее плотно стоят Садовая улица, Лермонтовский проспект, улица Пестеля. Аварии и дорожные работы спровоцировали многокилометровую пробку на участке от 34-го км до 41-го км КАД, автомобили стоят в обе стороны.

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    Заторы образовались также на развязке кольцевой с Таллинским шоссе, самом шоссе в сторону области. Мурманское шоссе в сторону области «красное» от Народной улицы до развязки с КАД. Серьезная пробка также на проспекте Энгельса от станции метро «Проспект Просвещения» до Новоприозерского шоссе.

    Читайте также о том, какие ограничения 9 Мая ждут водителей в центре и других районах Петербурга.

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    Комментарии (1)

    t_andrei
    Проехал видимо центр за 5 минут до закрытия. Ехал один по дороге. От Васьки до Лиговки. Ментов куча, народ за заборчиком смотрит. Весь Невский за 5 минут проехал))) почувствовал себя Володей
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