Петербург стоит в субботних пробках. Тяжело в центре и на выездах из города

Нетипичные для субботы пробки образовались в Петербурге. «Яндекс» оценивает ситуацию в пять баллов вместо характерных для этого времени трех.
Вероятно, всему виной ограничения движения в центре города в связи с генеральной репетицией парада Победы, а также вторые майские, на время которых петербуржцы решили выехать из города.
Сейчас наиболее плотно стоят Садовая улица, Лермонтовский проспект, улица Пестеля. Аварии и дорожные работы спровоцировали многокилометровую пробку на участке от 34-го км до 41-го км КАД, автомобили стоят в обе стороны.
Заторы образовались также на развязке кольцевой с Таллинским шоссе, самом шоссе в сторону области. Мурманское шоссе в сторону области «красное» от Народной улицы до развязки с КАД. Серьезная пробка также на проспекте Энгельса от станции метро «Проспект Просвещения» до Новоприозерского шоссе.