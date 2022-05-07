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    В Петербурге задержаны предполагаемые обидчики школьника на станции «Черная речка»

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    5 комментариев

    Полиция Петербурга продолжает разбираться в обстоятельствах драки молодых людей на станции метро «Черная речка». Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне в Сестрорецке были задержаны двое предполагаемых драчунов. Один — почти полный тезка нападающего футбольной сборной Португалии 18 лет, второй — 16-летний семиклассник с восточным именем.

    У ребят полиция изъяла «трофей», добытый в драке. Это вэйп, электронное курительное устройство, которое потерпевший оценил почти в 3 тысячи рублей. В отношении юношей возбуждено уголовное дело о грабеже. Младший помещен в ИВС, старший — отпущен под подписку. В отношении последнего, к слову, в прошлом году возбуждалось дело о краже, но было прекращено с наложением судебного штрафа.

    Ранее «Фонтанка» писала о конфликте между 15-летним девятиклассником и тремя неизвестными на «Черной речке». Драться участники начали еще в вагоне, а продолжили на станции, где их разняли пассажиры. Подростку после произошедшего потребовалась помощь медиков.

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    Комментарии (5)

    chip1
    Что то много шума вокруг девятиклассника с вейпом отхватившего по щам от таких же подростков, ну колитесь, чей сынулька?
    art1354
    А где имена, фамилии, ссылки ВК?
    EveReady
    Неужели Криштиану Роналду в Сестрике? ))) Хотя нет, скорее Андре Силва
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