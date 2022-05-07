В Петербурге задержаны предполагаемые обидчики школьника на станции «Черная речка»

Полиция Петербурга продолжает разбираться в обстоятельствах драки молодых людей на станции метро «Черная речка». Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне в Сестрорецке были задержаны двое предполагаемых драчунов. Один — почти полный тезка нападающего футбольной сборной Португалии 18 лет, второй — 16-летний семиклассник с восточным именем.



У ребят полиция изъяла «трофей», добытый в драке. Это вэйп, электронное курительное устройство, которое потерпевший оценил почти в 3 тысячи рублей. В отношении юношей возбуждено уголовное дело о грабеже. Младший помещен в ИВС, старший — отпущен под подписку. В отношении последнего, к слову, в прошлом году возбуждалось дело о краже, но было прекращено с наложением судебного штрафа.

