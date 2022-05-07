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    «Челси» согласовал условия сделки по продаже клуба

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    Футбольный «Челси» объявил о согласовании условий приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Об этом 7 мая говорится на его сайте.

    Помимо Боули, в этот консорциум входят швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский бизнесмен Марк Уолтер.

    «Из общей суммы 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать их в полном объеме на благотворительные цели, как сообщал ранее Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного счета потребуется одобрение правительства Великобритании», — сказано в заявлении.

    Кроме того, новые владельцы намерены вложить 1,75 млрд фунтов стерлингов дополнительных инвестиций на развитие клуба, в том числе деньги пойдут на стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду.

    Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что сумма сделки по покупке «Челси» составила 4 млрд фунтов стерлингов.

    Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. В начале марта 2022-го он объявил о намерении продать клуб.

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