«Челси» согласовал условия сделки по продаже клуба

«Из общей суммы 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать их в полном объеме на благотворительные цели, как сообщал ранее Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного счета потребуется одобрение правительства Великобритании», — сказано в заявлении.

Помимо Боули, в этот консорциум входят швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский бизнесмен Марк Уолтер.

Футбольный «Челси» объявил о согласовании условий приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Об этом 7 мая говорится на его сайте.

Кроме того, новые владельцы намерены вложить 1,75 млрд фунтов стерлингов дополнительных инвестиций на развитие клуба, в том числе деньги пойдут на стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду.



Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что сумма сделки по покупке «Челси» составила 4 млрд фунтов стерлингов.



Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. В начале марта 2022-го он объявил о намерении продать клуб.

