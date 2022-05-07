В зеленогорском «пивном ручье» не нашли ничего страшного

В подозрительном ручье с пенной шапкой, который заметили гуляющие в Зеленогорске, не оказалось никаких вредных веществ. В этом убедились экологи из комитета по природопользованию, сообщают 6 мая в ведомстве.
Мобильная экологическая служба присмотрелась к ручью, принюхалась и взяла пробы в трех местах. Превышений ПАВ – поверхностно активных веществ – ни в одном не нашли.
Комитет по природопользованию СПб
В комитете отмечают, что пена в ручье естественная, как и взволновавший читателя «Фонтанки» темный цвет воды. Объясняют: он обусловлен расположением Петербурга, болотистой средой.
Как писала «Фонтанка», в Смольном хорошо знают это место и неоднократно проверяли его после жалоб горожан. Как разъясняют в комитете, пена в ручье возникает из-за перепада высот.