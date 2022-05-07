    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    764мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В зеленогорском «пивном ручье» не нашли ничего страшного

    371
    обсудить

    В подозрительном ручье с пенной шапкой, который заметили гуляющие в Зеленогорске, не оказалось никаких вредных веществ. В этом убедились экологи из комитета по природопользованию, сообщают 6 мая в ведомстве.

    ПоделитьсяПоделиться

    Мобильная экологическая служба присмотрелась к ручью, принюхалась и взяла пробы в трех местах. Превышений ПАВ – поверхностно активных веществ – ни в одном не нашли.

    Комитет по природопользованию СПб

    В комитете отмечают, что пена в ручье естественная, как и взволновавший читателя «Фонтанки» темный цвет воды. Объясняют: он обусловлен расположением Петербурга, болотистой средой.

    Как писала «Фонтанка», в Смольном хорошо знают это место и неоднократно проверяли его после жалоб горожан. Как разъясняют в комитете, пена в ручье возникает из-за перепада высот.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close