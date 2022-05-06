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    В Зеленогорске нашли «пивной» ручей с пенной шапкой. Её несёт в Финский залив

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    1 комментарий

    Неприглядный вид впадающего в Финский залив ручья смутил гуляющих в Курортном районе Петербурга 6 мая. Пенную шапку, как говорят, наблюдают не впервые.

    Фотографиями с «Фонтанкой» поделился читатель Михаил. Утром пятницы он гулял в Зеленогорске вдоль Приморского шоссе и оценил состояние водоёма. 3-й ручей, который метров через шестьсот встречается с Финским заливом, журчал и пенился.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    «Продолжается слив отходов, - резюмировал читатель. - «Стекает непонятная субстанция, которая образует густую пену жёлтого цвета! Это безобразие уже не первый день происходит».

    «Фонтанка» попросила комитет по природопользованию присмотреться к снимкам и оценить вид ручья. В Смольном, как оказалось, хорошо знают место и неоднократно проверяли его после жалоб горожан. Как утверждают в комитете, опасности для экологии нет — это естественная пена, которая образуется от перепада высот.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    Фонтаночка, вы по наб.реки Карповки прогуляйтесь между Петропавловским мостом и Гренадёрским - там если идти вдоль реки, на другом берегу, где всё огорожено, можно увидеть небольшую труба, которая сливает в реку что-то круглой год ... труба небольшая, но что-то сливается... и всем как-то пофигу...
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