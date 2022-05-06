В Зеленогорске нашли «пивной» ручей с пенной шапкой. Её несёт в Финский залив

Неприглядный вид впадающего в Финский залив ручья смутил гуляющих в Курортном районе Петербурга 6 мая. Пенную шапку, как говорят, наблюдают не впервые.
Фотографиями с «Фонтанкой» поделился читатель Михаил. Утром пятницы он гулял в Зеленогорске вдоль Приморского шоссе и оценил состояние водоёма. 3-й ручей, который метров через шестьсот встречается с Финским заливом, журчал и пенился.
«Продолжается слив отходов, - резюмировал читатель. - «Стекает непонятная субстанция, которая образует густую пену жёлтого цвета! Это безобразие уже не первый день происходит».
«Фонтанка» попросила комитет по природопользованию присмотреться к снимкам и оценить вид ручья. В Смольном, как оказалось, хорошо знают место и неоднократно проверяли его после жалоб горожан. Как утверждают в комитете, опасности для экологии нет — это естественная пена, которая образуется от перепада высот.