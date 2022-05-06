Страны Совбеза ООН единогласно поддержали дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Страны Совета Безопасности ООН едины в вопросе поддержки дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом 6 мая заявил постоянный представитель Мексики при ООН Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.



«Принятие заявления сегодня показывает, что Совет Безопасности един в поддержке ООН и генерального секретаря по поиску дипломатического решения», — цитирует его ТАСС.

Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль также заявила, что генеральный секретарь получил полную поддержку Совбеза в вопросе урегулирования ситуации на Украине.