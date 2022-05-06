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    Страны Совбеза ООН единогласно поддержали дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

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    3 комментария

    Страны Совета Безопасности ООН едины в вопросе поддержки дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом 6 мая заявил постоянный представитель Мексики при ООН Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.

    «Принятие заявления сегодня показывает, что Совет Безопасности един в поддержке ООН и генерального секретаря по поиску дипломатического решения», — цитирует его ТАСС.

    Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль также заявила, что генеральный секретарь получил полную поддержку Совбеза в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля по 5 мая на Украине были убиты 3 309 человек, 3 493 ранены.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Как закончатся патроны, снаряды и ракеты......тогда и начнётся дипломатия....
    oLLLena
    Ага, кот Леопольд поправил бантик на шее и сказал мышам: "Давайте жить дружно."
    Pe⁴alno
    Россия теперь главная на этом континенте и ей решать что и куда регулировать. ООН без сил что-то решить
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