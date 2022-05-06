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    WSJ: Lenovo и Xiaomi тихо уходят с российского рынка

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    35 комментариев

    В число китайских технологических компаний, которые постепенно и без объявлений уходят из России, чтобы не попасть под санкции, входят Lenovo и Xiaomi. Они сокращают поставки в РФ, пишет 6 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, на компании давят американские поставщики оборудования: требуют, чтобы их микросхемы не использовали в товарах, поставляемых в Россию. Согласно данным китайского правительства, в марте экспорт технологической продукции из Китая в Россию значительно снизился: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%. В целом экспорт из Китая в РФ упал на 27%.

    Министерство коммерции Китая призвало компании не поддаваться внешнему влиянию и не делать «ненадлежащих заявлений» — поэтому, пишет газета, производители уходят из России тихо.

    О сокращении поставок из Китая читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (35)

    Денеб
    Да здравствуют счёты обыкновенные, деревянные! Наш ответ Западу!
    AndreyJA
    американские поставщики микросхем - звучит смешно... По состоянию на 2020 год доля США в мировом производстве чипов составила всего 12%. На данный момент ведущими производителями полупроводников и микросхем являются тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которой принадлежат 54% мирового рынка, и южнокорейская Samsung — 17%.
    VVM1962
    что там Китай , батька картофельный и тот уже нос стал воротить.
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