WSJ: Lenovo и Xiaomi тихо уходят с российского рынка

В число китайских технологических компаний, которые постепенно и без объявлений уходят из России, чтобы не попасть под санкции, входят Lenovo и Xiaomi. Они сокращают поставки в РФ, пишет 6 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, на компании давят американские поставщики оборудования: требуют, чтобы их микросхемы не использовали в товарах, поставляемых в Россию. Согласно данным китайского правительства, в марте экспорт технологической продукции из Китая в Россию значительно снизился: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%. В целом экспорт из Китая в РФ упал на 27%.