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    Хоккеисты СКА помогли сборной России выиграть турнир в Петербурге

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    1 комментарий
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Победой сборной России по хоккею завершился заключительный матч турнира St. Petersburg Cup против национальной команды Белоруссии. Встреча проходила 6 мая «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

    Россияне выиграли со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Голы забили Марат Хайруллин (4), Марат Хуснутдинов (8) и Алексей Пустозёров (11).

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    На St. Petersburg Cup участие также принимает молодёжная сборная России. Завтра, 7 мая, белорусская команда сыграет с российской молодёжкой. Стартовое вбрасывание — в 16:00. В первом матче турнира взрослая сборная России обыграла молодёжку со счётом 4:2.

    Напомним, что в сборной России и в молодежной команде играют 16 хоккеистов из СКА.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    DanCitizen
    Вот такие турниры и будут : 4 сборных России и 4 сборных Беларуси
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