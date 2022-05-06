Хоккеисты СКА помогли сборной России выиграть турнир в Петербурге

Победой сборной России по хоккею завершился заключительный матч турнира St. Petersburg Cup против национальной команды Белоруссии. Встреча проходила 6 мая «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Россияне выиграли со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Голы забили Марат Хайруллин (4), Марат Хуснутдинов (8) и Алексей Пустозёров (11).
На St. Petersburg Cup участие также принимает молодёжная сборная России. Завтра, 7 мая, белорусская команда сыграет с российской молодёжкой. Стартовое вбрасывание — в 16:00. В первом матче турнира взрослая сборная России обыграла молодёжку со счётом 4:2.
Напомним, что в сборной России и в молодежной команде играют 16 хоккеистов из СКА.