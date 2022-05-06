В сборные России вошли 16 хоккеистов СКА

На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге St. Petersburg Cup в составе взрослой и молодежной сборных России принимают участие 16 игроков СКА.
Национальная сборная: Дмитрий Николаев (В), Федор Свечков (Н), Марат Хуснутдинов (Н), Никита Смирнов (З), Арсений Коромыслов (З), Матвей Кабуш (Н), Кирилл Кирсанов (Н), Никита Чибриков (Н), Степан Анисимов (З), Максим Кровяков (Н).
Молодежная сборная: Сергей Иванов (В), Кирилл Герасимюк (В), Никита Седов (З), Даниил Лазутин (Н), Григорий Кузьмин (Н), Матвей Мичков (Н).
В общей сложности в составах двух сборных России собраны хоккеисты из 17 клубов КХЛ и одной команды МХЛ — ступинского «Капитана». Чемпион КХЛ ЦСКА делегировал 7 человек.
Помимо российских команд в турнире принимает участие сборная Белоруссии.
Напомним, что сборные России отстранили от участия во всех международных соревнованиях.