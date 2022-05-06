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    В сборные России вошли 16 хоккеистов СКА

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    3 комментария

    На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге St. Petersburg Cup в составе взрослой и молодежной сборных России принимают участие 16 игроков СКА.

    Национальная сборная: Дмитрий Николаев (В), Федор Свечков (Н), Марат Хуснутдинов (Н), Никита Смирнов (З), Арсений Коромыслов (З), Матвей Кабуш (Н), Кирилл Кирсанов (Н), Никита Чибриков (Н), Степан Анисимов (З), Максим Кровяков (Н).

    Молодежная сборная: Сергей Иванов (В), Кирилл Герасимюк (В), Никита Седов (З), Даниил Лазутин (Н), Григорий Кузьмин (Н), Матвей Мичков (Н).

    В общей сложности в составах двух сборных России собраны хоккеисты из 17 клубов КХЛ и одной команды МХЛ — ступинского «Капитана». Чемпион КХЛ ЦСКА делегировал 7 человек.

    Помимо российских команд в турнире принимает участие сборная Белоруссии.

    Напомним, что сборные России отстранили от участия во всех международных соревнованиях.

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    Комментарии (3)

    22.22
    Красная машина похоже с талибами играть будет.
    moon239
    Обалденная новость от Фонтанки, писать совсем не о чем…? Давайте пишите ещё про дворовые турниры… С кем собирается играть сборная России, ой забыл ведь есть великая Ночная лига, но там такие игроки, нашим сборникам и не угнаться, лидер по 10-12 шайб за игру кладёт…
    Coulthard
    Ну то есть турнир из двух сборных России, постарше и помладше, и одной сборной Белоруссии. Что ж, очень интересный турнир!
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