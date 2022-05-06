В сборные России вошли 16 хоккеистов СКА

Молодежная сборная: Сергей Иванов (В), Кирилл Герасимюк (В), Никита Седов (З), Даниил Лазутин (Н), Григорий Кузьмин (Н), Матвей Мичков (Н).

На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге St. Petersburg Cup в составе взрослой и молодежной сборных России принимают участие 16 игроков СКА.

В общей сложности в составах двух сборных России собраны хоккеисты из 17 клубов КХЛ и одной команды МХЛ — ступинского «Капитана». Чемпион КХЛ ЦСКА делегировал 7 человек.



Помимо российских команд в турнире принимает участие сборная Белоруссии.



Напомним, что сборные России отстранили от участия во всех международных соревнованиях.

