Shell приостановит работу российских АЗС и завода в Торжке, чтобы их продать

Компания Shell ведет переговоры о продаже дочерней Shell Нефть, владеющей российскими АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке. Работа этих объектов будет приостановлена, чтобы обеспечить продажу компании.
«Работа... будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для «Шелл» остаётся безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — заявил 6 мая гендиректор Shell Сергей Стародубцев.
Как писала «Фонтанка», главным претендентом на сеть Shell — около 440 заправок — и смежный бизнес по производству и дистрибуции моторных масел называется ЛУКОЙЛ. Выручка ООО «Шелл Нефть» в прошлом году составила 134,6 млрд рублей, чистая прибыль — рекордные за все время работы в России 4 млрд рублей.