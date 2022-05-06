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    Shell приостановит работу российских АЗС и завода в Торжке, чтобы их продать

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    5 комментариев

    Компания Shell ведет переговоры о продаже дочерней Shell Нефть, владеющей российскими АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке. Работа этих объектов будет приостановлена, чтобы обеспечить продажу компании.

    «Работа... будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для «Шелл» остаётся безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — заявил 6 мая гендиректор Shell Сергей Стародубцев.

    Как писала «Фонтанка», главным претендентом на сеть Shell — около 440 заправок — и смежный бизнес по производству и дистрибуции моторных масел называется ЛУКОЙЛ. Выручка ООО «Шелл Нефть» в прошлом году составила 134,6 млрд рублей, чистая прибыль — рекордные за все время работы в России 4 млрд рублей.

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    Комментарии (5)

    NoName1234
    Все идёт по плану (С)
    dragvs
    Ничего страшного, россияне, это специальная экономическая операция.
    jump
    надо вернуть 76 бензин ! пусть в шелле завидуют нашему качественному прорыву в стандартах топлива!
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