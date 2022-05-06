Shell приостановит работу российских АЗС и завода в Торжке, чтобы их продать

Компания Shell ведет переговоры о продаже дочерней Shell Нефть, владеющей российскими АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке. Работа этих объектов будет приостановлена, чтобы обеспечить продажу компании.



«Работа... будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для «Шелл» остаётся безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — заявил 6 мая гендиректор Shell Сергей Стародубцев.