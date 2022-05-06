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    «Молот Тора» или молния. В небе над Петербургом замечено необычное облако

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    2 комментария

    Пятничным вечером на юго-востоке Петербурга заметили облако. Но не обычное, а вызывающее дискуссии. Его отличала от других непривычная форма.

    Как видно на снимках, которыми 6 мая делится корреспондент «Фонтанки», Т-образное облако походило и на молот Тора, и на молнию. Вполне возможно, у горожан возникли другие ассоциации и свои версии.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Облако оказалось крупным: его было видно из центра — с одной из крыш на улице Марата.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Как писала «Фонтанка», пятница выдалась в Петербурге облачной. Переменная облачность ожидается в городе и в субботу.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    260657101
    Знамение. Кое кому боженька по голове молотом даст. И чтобы сомнения не было, именно у нас, свой знак указал. Какие вам еще нужны доказательства?
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