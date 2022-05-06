«Молот Тора» или молния. В небе над Петербургом замечено необычное облако

Пятничным вечером на юго-востоке Петербурга заметили облако. Но не обычное, а вызывающее дискуссии. Его отличала от других непривычная форма.
Как видно на снимках, которыми 6 мая делится корреспондент «Фонтанки», Т-образное облако походило и на молот Тора, и на молнию. Вполне возможно, у горожан возникли другие ассоциации и свои версии.
Облако оказалось крупным: его было видно из центра — с одной из крыш на улице Марата.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Как писала «Фонтанка», пятница выдалась в Петербурге облачной. Переменная облачность ожидается в городе и в субботу.