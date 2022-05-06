    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Список СМИ-иноагентов «худеет» вторую неделю. Теперь Минюст исключил сразу четверых

    2487
    4 комментария

    Минюст РФ объявил об исключении четырех физлиц из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом 6 мая говорится на сайте ведомства.

    Этот список покинули координаторы движения «Голос»* (НКО-иноагент) Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин. Все они оказались в реестре 29 сентября 2021 года.

    «Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в Минюсте.

    Это всего лишь второе исключение из данного перечня. Первое произошло неделю назад, 29 апреля, когда «СМИ-иноагентами» перестали быть биохимик, правовед Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина (оба связаны с «Голосом»).

    *Движение «Голос» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Ravnovesie57
    Идёт беспрецедентное удушение СМИ и свободы слова.
    174538578
    Перегибы на местах
    274544775
    Делом заняты. Органы и население.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close