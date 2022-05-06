Список СМИ-иноагентов «худеет» вторую неделю. Теперь Минюст исключил сразу четверых

Минюст РФ объявил об исключении четырех физлиц из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом 6 мая говорится на сайте ведомства.



Этот список покинули координаторы движения «Голос»* (НКО-иноагент) Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин. Все они оказались в реестре 29 сентября 2021 года.



«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в Минюсте.

