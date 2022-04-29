Минюст РФ впервые исключил людей из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ впервые исключило несколько человек из реестра СМИ-иностранных агентов. Об этом 29 апреля сообщило ведомство на своем сайте.

Минюст перестал считать иностранными агентами биохимика, правоведа Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Они оба были связаны с движением в защиту прав избирателей «Голос»* (признан Минюстом НКО-иноагентом).

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении Минюста.