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    Минюст РФ впервые исключил людей из реестра СМИ-иноагентов

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    1 комментарий

    Министерство юстиции РФ впервые исключило несколько человек из реестра СМИ-иностранных агентов. Об этом 29 апреля сообщило ведомство на своем сайте.

    Минюст перестал считать иностранными агентами биохимика, правоведа Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Они оба были связаны с движением в защиту прав избирателей «Голос»* (признан Минюстом НКО-иноагентом).

    «Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении Минюста.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Фонд борьбы с коррупцией** исключили из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с ликвидацией этого юрлица.


    *Движение «Голос» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом.


    **Запрещенные в России экстремистские организации. Фонд борьбы с коррупцией признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году. Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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    Комментарии (1)

    душилидушили
    Больше не иноагенты? Побывали в комнате 101?
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