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    В Петербурге у умершего блокадника не было шансов перейти из одной очереди за жильём в другую

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    13 комментариев

    В Смольном объяснили, почему 80-летний Алексей Матикайнен, депортированный из Ленинграда по национальному признаку, как блокадник не мог получить жилищную субсидию на своей малой родине.

    Как сообщили «Фонтанке» в Жилищном комитете 6 мая, Матикайнену высылали не отказ, а письменное разъяснение. В нём напоминали установленный законодательством порядок, согласно которому блокадники могут претендовать на субсидию в Петербурге при нескольких условиях.

    Во-первых, необходимо прожить в городе не менее 10 лет и подтвердить это. Во-вторых, соцвыплаты для покупки или строительства жилья положены только тем, кто живёт в стеснённых условиях. Для Петербурга это менее 9 квадратных метров общей площади, которые приходятся на одного члена семьи в отдельной квартире или менее 15 «квадратов» в коммуналке.

    Матикайнен зарегистрирован в квартире в Великом Новгороде, там же жил с семьёй, сообщают в Жилкоме. Соответственно, знак «Жителю блокадного Ленинграда» не мог помочь ему получить субсидию в Петербурге — вставать на жилищный учёт нужно было в Великом Новгороде.

    С точки зрения закона, верным был именно первый путь, по которому изначально и шёл мужчина. В апреле прошлого года администрация Курортного района приняла его на учёт как реабилитированного. Матикайнен родился в посёлке, который сейчас относится к территории района, в 1942 году был сослан в Сибирь вместе с родителями, квартиры семья лишилась.

    Петербургские законы не выдвигают для реабилитированных жертв политических репрессий дополнительных требований. Для того, чтобы получить компенсацию за отнятое в советское время жильё, не нужно соблюдать ценз оседлости. Квадратные метры, которые приходятся на человека, считать тоже никто не будет. Но есть нюанс: привилегий у немолодых уже «детей ГУЛАГа» нет, они встают в общую очередь.

    Как рассказал «Фонтанке» сын Матикайнена, отцу предстояло ждать квартиру порядка сорока лет. В апреле 80-летний мужчина умер. Перед этим он получил письмо от петербургских чиновников и узнал, что шансов на субсидию как у блокадника на исторической малой родине у него нет.

    Алексей Матикайнен был одним из 23 «детей ГУЛАГа», готовых судиться с Госдумой из-за проволочек с исполнением решения Конституционного суда. КС ещё в 2019 году постановил, что порядок компенсации реабилитированным жертвам политических репрессий нуждается в усовершенствовании. Верховный суд не стал рассматривать иск.

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    Комментарии (13)

    morzh
    А в чём трагедия ситуации? Фонтанка, конечно, любит раздувать на пустом месте, уже какая по счёту статья на эту тему. 80 лет мужик в Петербурге не жил, и умер тоже не в нём. Хотя если бы захотел, переехал бы сюда давным давно, как минимум 30 лет у нас нет лимитов и прописок, живи где хочешь.
    Дядя Бо
    Зато чиновникам квартиры дают, не высчитывая имеющиеся у них квадратные метры. Без очередей и прочей бюрократии.
    душилидушили
    Позор, позор. Зато облака разгонят.
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