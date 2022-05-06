В Петербурге у умершего блокадника не было шансов перейти из одной очереди за жильём в другую

В Смольном объяснили, почему 80-летний Алексей Матикайнен, депортированный из Ленинграда по национальному признаку, как блокадник не мог получить жилищную субсидию на своей малой родине.

Как сообщили «Фонтанке» в Жилищном комитете 6 мая, Матикайнену высылали не отказ, а письменное разъяснение. В нём напоминали установленный законодательством порядок, согласно которому блокадники могут претендовать на субсидию в Петербурге при нескольких условиях. Во-первых, необходимо прожить в городе не менее 10 лет и подтвердить это. Во-вторых, соцвыплаты для покупки или строительства жилья положены только тем, кто живёт в стеснённых условиях. Для Петербурга это менее 9 квадратных метров общей площади, которые приходятся на одного члена семьи в отдельной квартире или менее 15 «квадратов» в коммуналке.

Матикайнен зарегистрирован в квартире в Великом Новгороде, там же жил с семьёй, сообщают в Жилкоме. Соответственно, знак «Жителю блокадного Ленинграда» не мог помочь ему получить субсидию в Петербурге — вставать на жилищный учёт нужно было в Великом Новгороде. С точки зрения закона, верным был именно первый путь, по которому изначально и шёл мужчина. В апреле прошлого года администрация Курортного района приняла его на учёт как реабилитированного. Матикайнен родился в посёлке, который сейчас относится к территории района, в 1942 году был сослан в Сибирь вместе с родителями, квартиры семья лишилась. Петербургские законы не выдвигают для реабилитированных жертв политических репрессий дополнительных требований. Для того, чтобы получить компенсацию за отнятое в советское время жильё, не нужно соблюдать ценз оседлости. Квадратные метры, которые приходятся на человека, считать тоже никто не будет. Но есть нюанс: привилегий у немолодых уже «детей ГУЛАГа» нет, они встают в общую очередь.