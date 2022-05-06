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    Ангел с петербургской крыши «улетел» недалеко. Его ждет новая работа

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    Скульптуру ангела, который пропал в Петербурге с крыши здания литовского консульства, перевезли в Москву. Об этом 6 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

    Выяснилось, что фигуру действительно забрали из-за закрытия консульства Литовской Республики в Петербурге. На новом месте ангел, скорее всего, будет украшать здание литовского посольства.

    Фото: Ярослав Костров / «ВКонтакте»
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    Как писала «Фонтанка», пропажу скульптуры заметил градозащитник Ярослав Костров. Он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» требование вернуть ангела обратно.

    В районной администрации и КГИОП возмущения не разделили. В последнем нам рассказали, что само здание, особняк А.С. Тургеневой, считается выявленным объектом культурного наследия, а вот современная скульптура — нет.

    Фото: Ярослав Костров / «ВКонтакте»

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