Ангел с петербургской крыши «улетел» недалеко. Его ждет новая работа

Скульптуру ангела, который пропал в Петербурге с крыши здания литовского консульства, перевезли в Москву. Об этом 6 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.



Выяснилось, что фигуру действительно забрали из-за закрытия консульства Литовской Республики в Петербурге. На новом месте ангел, скорее всего, будет украшать здание литовского посольства.