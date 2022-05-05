В Петербурге с уходом литовского консульства исчез и очередной ангел. Город своим его не признал

В Петербурге с крыши дома № 37 на улице Рылеева, где до недавнего времени располагалось консульство Литвы, пропала скульптура ангела. На это накануне обратил внимание градозащитник Ярослав Костров.
«Нашу местную достопримечательность вывозят за кордон. Не дело! Остановить, обыскать, ангела вернуть на место!» — возмутился активист.
В администрации Центрального района корреспондента «Фонтанки» перенаправили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В последнем объяснили, что само здание, особняк А.С. Тургеневой, является выявленным объектом культурного наследия, а вот скульптура — нет.
«Согласно информации из открытых источников, скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Скульптура современная, выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является, в связи с чем у КГИОП отсутствуют полномочия по её содержанию и контролю за её сохранением», — уточнили в пресс-службе комитета.
В Музее городской скульптуры «Фонтанке» рассказали, что фигура ангела не является их экспонатом. О судьбе скульптуры в музее ничего не знают.
Ранее в Петербурге исчезла ещё одна фигурка ангела. В декабре 2021 года она появилась на остановочном знаке «Невский проспект». В комитете по транспорту поспешили её демонтировать, объяснив это необходимостью. Чиновники утверждали, что в рамках технического обслуживания с остановочных знаков всегда убирают посторонние объявления и предметы.