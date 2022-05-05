    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    766мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге с уходом литовского консульства исчез и очередной ангел. Город своим его не признал

    6588
    5 комментариев

    В Петербурге с крыши дома № 37 на улице Рылеева, где до недавнего времени располагалось консульство Литвы, пропала скульптура ангела. На это накануне обратил внимание градозащитник Ярослав Костров.

    «Нашу местную достопримечательность вывозят за кордон. Не дело! Остановить, обыскать, ангела вернуть на место!» — возмутился активист.

    ПоделитьсяПоделиться

    В администрации Центрального района корреспондента «Фонтанки» перенаправили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В последнем объяснили, что само здание, особняк А.С. Тургеневой, является выявленным объектом культурного наследия, а вот скульптура — нет.

    «Согласно информации из открытых источников, скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Скульптура современная, выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является, в связи с чем у КГИОП отсутствуют полномочия по её содержанию и контролю за её сохранением», — уточнили в пресс-службе комитета.

    В Музее городской скульптуры «Фонтанке» рассказали, что фигура ангела не является их экспонатом. О судьбе скульптуры в музее ничего не знают.

    Ранее в Петербурге исчезла ещё одна фигурка ангела. В декабре 2021 года она появилась на остановочном знаке «Невский проспект». В комитете по транспорту поспешили её демонтировать, объяснив это необходимостью. Чиновники утверждали, что в рамках технического обслуживания с остановочных знаков всегда убирают посторонние объявления и предметы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    265055770
    А унитазы на месте?
    Денеб
    Мало вам грустного ангела - Беглова?
    denem
    Руссофобия наверное не распространяется на наши транспортные компании, везде двойные стандарты)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close