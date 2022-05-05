В Петербурге с уходом литовского консульства исчез и очередной ангел. Город своим его не признал

В Петербурге с крыши дома № 37 на улице Рылеева, где до недавнего времени располагалось консульство Литвы, пропала скульптура ангела. На это накануне обратил внимание градозащитник Ярослав Костров.

В администрации Центрального района корреспондента «Фонтанки» перенаправили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В последнем объяснили, что само здание, особняк А.С. Тургеневой, является выявленным объектом культурного наследия, а вот скульптура — нет.



«Согласно информации из открытых источников, скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Скульптура современная, выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является, в связи с чем у КГИОП отсутствуют полномочия по её содержанию и контролю за её сохранением», — уточнили в пресс-службе комитета.

