Белоруссия запретила вывоз бумаги для чеков и факсов

Белорусские власти ввели временный запрет на вывоз бумаги, которая используется для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной (термоленты). Об этом 6 мая сообщает «Белта» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Исключение сделали для поставок бумаги гуманитарной помощью, утвержденной правительством, и при транзитных перевозках. Запрет на экспорт будет действовать три месяца.

В России прекращение поставок хлората натрия из-за рубежа привело к дефициту белой офисной бумаги и скачку цен на нее. После жалоб на взрывной рост стоимости бумаги ФАС объявила о решении проверить обоснованность происходящего.