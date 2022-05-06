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    Белоруссия запретила вывоз бумаги для чеков и факсов

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    2 комментария

    Белорусские власти ввели временный запрет на вывоз бумаги, которая используется для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной (термоленты). Об этом 6 мая сообщает «Белта» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

    Исключение сделали для поставок бумаги гуманитарной помощью, утвержденной правительством, и при транзитных перевозках. Запрет на экспорт будет действовать три месяца.

    В России прекращение поставок хлората натрия из-за рубежа привело к дефициту белой офисной бумаги и скачку цен на нее. После жалоб на взрывной рост стоимости бумаги ФАС объявила о решении проверить обоснованность происходящего.

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    Комментарии (2)

    dragvs
    Хаха, союзное государство союзным, но своя рубашка ближе к телу.
    angel of death
    в Великом СССР использовали КОПИРКУ, Карл...
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