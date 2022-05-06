Google запретил разработчикам загружать платные приложения в России

Компания Google с 5 мая запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Об этом говорится в сообщении компании.
«Вы по-прежнему можете публиковать новые бесплатные приложения и обновлять существующие бесплатные приложения. Обновления платных приложений заблокированы», — говорится на сайте.
При этом отмечается, что существующие подписки действуют до конца текущего расчетного периода, но продлить их нельзя. Доступ к ранее приобретенным приложениям сохранится.
Кроме того, пользователи по-прежнему могут скачивать бесплатные игры и приложения из Google Play.
10 марта Google объявил, что ограничивает работу магазинов Google Play в России «в связи с нарушениями работы платежных систем». Пользователи из РФ могут скачивать только бесплатные или уже купленные ранее приложения, так как магазин перестал поддерживать российские карты Visa, Маstercard и «Мир».