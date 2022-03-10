Google Play ограничивает работу в России. Можно будет скачать только бесплатные приложения

Google ограничивает работу магазинов Google Play в России. «В связи с нарушениями работы платежных систем» в ближайшее время российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, говорится в сообщении сервиса.



«Вы по-прежнему сможете получать доступ к ранее приобретенным приложениям и контенту, например книгам, фильмам и ТВ, через Google Play. В некоторых случаях вы можете столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг», — отмечают в компании.

