Google Play ограничивает работу в России. Можно будет скачать только бесплатные приложения

Google ограничивает работу магазинов Google Play в России. «В связи с нарушениями работы платежных систем» в ближайшее время российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, говорится в сообщении сервиса.
«Вы по-прежнему сможете получать доступ к ранее приобретенным приложениям и контенту, например книгам, фильмам и ТВ, через Google Play. В некоторых случаях вы можете столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг», — отмечают в компании.
Для уже оформленных платных подписок следующий платеж не будет обработан, и доступ к ним пропадет. Предзаказы также будут отменены.
Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. В ночь на 10 марта Apple Pay перестал работать в России.