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Google Play ограничивает работу в России. Можно будет скачать только бесплатные приложения

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Google ограничивает работу магазинов Google Play в России. «В связи с нарушениями работы платежных систем» в ближайшее время российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, говорится в сообщении сервиса.

«Вы по-прежнему сможете получать доступ к ранее приобретенным приложениям и контенту, например книгам, фильмам и ТВ, через Google Play. В некоторых случаях вы можете столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг», — отмечают в компании.

Для уже оформленных платных подписок следующий платеж не будет обработан, и доступ к ним пропадет. Предзаказы также будут отменены.

Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. В ночь на 10 марта Apple Pay перестал работать в России.

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Комментарии (5)

Александр Н
Прекрасно. Никогда не пользовался платными приложениями на смартфоне.
Главный спец по технике консервации
Пичалька. Личи так и не купил.
260657101
Следующий шаг будет что, отключение андроида?
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