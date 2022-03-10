FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Система мобильных платежей Apple Pay перестала работать в России

1
Печать

Apple Pay перестал работать в России 10 марта, сразу же, как только часы пробили полночь. Теперь приложения предлагают выбрать другой способ оплаты — наличными или с помощью привязанной карты.

Оплата российскими картами также прекратила осуществляться в App Store с четверга. Для оплаты подписок необходимо будет выбрать другой способ — с помощью счета Apple ID или по номеру мобильного телефона. Карты «Мир» к App Store привязать нельзя.

6 марта Центробанк сообщил, что Сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265984735
Что-то кухарята уснули не делятся своей булькающей радостью.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний