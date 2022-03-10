Система мобильных платежей Apple Pay перестала работать в России

Apple Pay перестал работать в России 10 марта, сразу же, как только часы пробили полночь. Теперь приложения предлагают выбрать другой способ оплаты — наличными или с помощью привязанной карты.



Оплата российскими картами также прекратила осуществляться в App Store с четверга. Для оплаты подписок необходимо будет выбрать другой способ — с помощью счета Apple ID или по номеру мобильного телефона. Карты «Мир» к App Store привязать нельзя.

6 марта Центробанк сообщил, что Сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard.