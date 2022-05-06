На майских — новоселье. В Кудрово получают ключи жители двух новых ЖК

В Кудрово введены в эксплуатацию дома первой очереди жилых кварталов «Геометрия» и «Европейский парк». Получив разрешение, девелопер на следующий же день начал выдачу ключей дольщикам.
Застройщик приложил все усилия, чтобы ускорить сдачу, и оперативно устранял замечания госкомиссии. Со строительными материалами, несмотря на пандемию и санкции, перебоев не возникло: предусмотренные проектом технические и инженерные решения воплощены в жизнь, отделка — высокого качества, ее дизайн соответствует рендерам. Так что на майских праздниках у сотен семей есть реальная возможность переехать и устроить новоселье.
ЖК комфорт-класса «Геометрия» состоит из двух 23-этажных корпусов с яркими футуристическими фасадами и сплошным остеклением на верхних этажах. Дома (сдан первый из них) объединены общим стилобатом. На двух первых этажах разместятся магазины, банк, медицинский центр и т. д. Жилые помещения начинаются с третьего.
Квартал можно назвать эталоном в сегменте масс-маркет. Это доказывает победа в масштабном градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021.
ЖК «Европейский парк» — многоэтажное здание в форме подковы с декоративным озеленением фасадов и отделкой клинкерным кирпичом. Благодаря близости к парку и реке Оккервиль у многих квартир отличные видовые характеристики. Обзору ничего не помешает: в доме — панорамное остекление балконов. Как и в «Геометрии», преимущество проекта — эксплуатируемая кровля стилобата: благоустроенный закрытый двор обеспечит безопасность и комфорт жителей.
В обоих кварталах есть подземная парковка: спуститься к машине можно прямо на лифте Otis. Рядом с домами много гостевых парковок. Застройщик организовал современные детские площадки с качественным мягким покрытием. Дизайнерская отделка мест общего пользования — еще одно приятное дополнение.
Рядом с домами есть детский сад и школа, участковый пункт полиции. Возводится поликлиника. Застройщик СК «Инвестторг» сделал удобным доступ к социальной инфраструктуре города, продлив проспект Строителей мостом через парк.
Выдача ключей в новых домах — не последнее приятное событие для клиентов девелопера в этом году. На IV квартал 2022-го намечена сдача вторых очередей в комплексах. Так что пока у покупателей есть широкий выбор квартир.
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ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «СЗ «Инвестторг 6–3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Европейский парк». Застройщик ООО «Инвестторг 6-1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.