На майских — новоселье. В Кудрово получают ключи жители двух новых ЖК

В Кудрово введены в эксплуатацию дома первой очереди жилых кварталов «Геометрия» и «Европейский парк». Получив разрешение, девелопер на следующий же день начал выдачу ключей дольщикам.

Застройщик приложил все усилия, чтобы ускорить сдачу, и оперативно устранял замечания госкомиссии. Со строительными материалами, несмотря на пандемию и санкции, перебоев не возникло: предусмотренные проектом технические и инженерные решения воплощены в жизнь, отделка — высокого качества, ее дизайн соответствует рендерам. Так что на майских праздниках у сотен семей есть реальная возможность переехать и устроить новоселье.

ЖК комфорт-класса «Геометрия» состоит из двух 23-этажных корпусов с яркими футуристическими фасадами и сплошным остеклением на верхних этажах. Дома (сдан первый из них) объединены общим стилобатом. На двух первых этажах разместятся магазины, банк, медицинский центр и т. д. Жилые помещения начинаются с третьего.