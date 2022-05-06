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    Подробности ДТП с блогером Некоглаем: каршеринг влетел в «Порше», а затем в «ГАЗель», прикрывавшую рабочих

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    1 комментарий

    В результате ночного ДТП с участием звезды «ТикТока» блогера Некоглая 6 мая погиб один человек и четверо пострадали. Официальную информацию сообщает столичная Госавтоинспекция.

    «Минувшей ночью на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 36, произошло столкновение 3 единиц транспорта, в результате чего 1 человек погиб и 4 пострадали», — отмечается в телеграм-канале в ГИБДД.

    По предварительной версии, виноват в ДТП 31-летний водитель каршерингового автомобиля «КИА Рио». Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался сначала в «Порше Панамеру», а затем в «ГАЗель», прикрывавшую рабочих, которые проводили ремонт. По данным полиции, на месте погиб водитель каршеринга (ранее сообщалось, что его зажало в машине), а три его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Также пострадал водитель автомобиля «Порше».

    «В результате проведённой проверки установлено, что водитель арендованного автомобиля управлял им, используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года», — отмечается в сообщении.

    Помимо Некоглая (его настоящее имя Николай Лебедев, на его канале в TikTok более 9 миллионов подписчиков) в белом Porsche, по его словам, находились боец MMA Асхаб Магомедов и девушка.

    Асхаб Магомедов, по его словам, был пассажиром. «Пробита голова, вроде бы вывих плеча. Чувствую себя нормально, только рука сильно болит. В момент аварии сидел на переднем сиденье, удар был сильный, с правой стороны, но я этого не помню. Просто ехали, открываю глаза и начинаю задыхаться, сзади лежат без сознания. Я прихожу в сознание, вижу два трупа. У них был алкоголь, они все пьяные», — рассказал он «Известиям».

    Очевидцы также сообщали о запахе алкоголя из каршеринга. На записи камеры, опубликованной московским дептрансом, видно, что машина вылетела на перекрёсток не тормозя, хотя поперёк ехал поток машин, в том числе автобус.

    «В машине каршеринга перегаром пахло, один пьяный точно был. Мы хотели водителя вытащить, пульс проверили, а его не было. Дорожные службы стояли как положено — у них горел знак, стояла перегородка. Они красили», — отметил очевидец.

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    Комментарии (1)

    Vasya11
    Кто на ком стоял? Так и осталось за кадром.
    Поэтому с первого сообщения, в моём понимании, вырисовывалась картина ДТП как буд-то тиктокер влетел в движущийся, в поперечном направлении поток машин.
    При чём, в том же сообщении аффтор выдвинул свою гепотезу, якобы тиктокер полетел на красный сигнал светофора.

    Ждём дальше. Более достоверной информации, со всеми подробностями.
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