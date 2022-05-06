Звезда «ТикТока» на Porsche попал в смертельное ДТП в Москве, дептранс показывает видео

Три автомобиля столкнулись ночью 6 мая на Тверском путепроводе у пересечения с улицей Бутырский Вал в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своём телеграм-канале и показывает видеозапись, сделанную камерой наблюдения. Видно, как легковая машина вылетает на перекрёсток, похоже, на красный сигнал светофора, и сносит два автомобиля.

О своём участии в ДТП в районе Белорусского вокзала рассказал в Telegram популярный в TikTok (9,5 миллиона подписчиков) блогер Некоглай (Николай Лебедев). По его словам, вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоглай утверждает, что в его «Порше» врезался каршеринг, водитель которого нарушил ПДД, и что якобы погибли два человека.

По данным Starhit, жертва ДТП — 31-летний пользователь каршеринга: его зажало в салоне, он скончался на месте. Некоглай и его пассажир были госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё четверым, отмечается в публикации.



РИА Новости со ссылкой на прокуратуру подтверждает, что в ДТП погиб один человек и четверо доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

