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    Звезда «ТикТока» на Porsche попал в смертельное ДТП в Москве, дептранс показывает видео

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    5 комментариев

    Три автомобиля столкнулись ночью 6 мая на Тверском путепроводе у пересечения с улицей Бутырский Вал в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своём телеграм-канале и показывает видеозапись, сделанную камерой наблюдения. Видно, как легковая машина вылетает на перекрёсток, похоже, на красный сигнал светофора, и сносит два автомобиля.

    О своём участии в ДТП в районе Белорусского вокзала рассказал в Telegram популярный в TikTok (9,5 миллиона подписчиков) блогер Некоглай (Николай Лебедев). По его словам, вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоглай утверждает, что в его «Порше» врезался каршеринг, водитель которого нарушил ПДД, и что якобы погибли два человека.

    Скриншот из телеграм-канала Nekoglai
    Скриншот из телеграм-канала Nekoglai
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    По данным Starhit, жертва ДТП — 31-летний пользователь каршеринга: его зажало в салоне, он скончался на месте. Некоглай и его пассажир были госпитализированы, медпомощь понадобилась ещё четверым, отмечается в публикации.

    РИА Новости со ссылкой на прокуратуру подтверждает, что в ДТП погиб один человек и четверо доставлены в больницу.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

    Скриншот из телеграм-канала Nekoglai
    Скриншот из телеграм-канала Nekoglai

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    Комментарии (5)

    265927066
    Если на Порше не было оформлено страховки КАСКО, то кто заплатит за разбитую машину? Каршеринг?
    Vasya11
    Как обычно, всякие блоХеры-тиктокеры, влетают в поток машин.
    А потом в лучшем случае отмазываются типа этого гонщика: - в меня въехали.
    Безработный из Твери
    порш отработал боковой удар на всю свою стоимость, даже двери со стороны удара сами открылись.

    каршеринги напичканы датчиками и устройствами, ну неужели наша Госдура не может принудить каршам ограничить максимальную скорость в пределах правил ПДД?
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