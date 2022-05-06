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    Спасатели эвакуировали всех туристов с детьми из Москвы и Петербурга, заблокированных на Кубани

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    На Кубани спасатели эвакуировали с маршрута незарегистрированную тургруппу с детьми, которая оказалась заблокированной из-за подъема воды в реке Губс. Об этом после полудня 6 мая сообщает региональное управление МЧС.

    «По состоянию на 12:30 06.05.2022 эвакуация туристов завершена, всего эвакуировано 75 человек. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время все туристы доставлены на базу отдыха «Зеленая дача» в ст. Баракаевской для составления списков и подготовке к отправке к местам постоянного проживания», — уточняется в сообщении ведомства спасателей.

    Оперативный штаб — Краснодарский край

    Ранее «Фонтанка» писала, что спасатели не могли добраться до заблокированных туристов из-за резко поднявшегося уровня воды. Решался вопрос о спасении людей вертолетами. Напомним, что тургруппа из Москвы и Петербурга подала сигнал бедствия на Кубани накануне.

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