На Кубани тургруппа с 60 детьми заблокирована поднявшейся водой. Спасатели не могут до них добраться

На Кубани туристическая группа, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс. Решается вопрос о спасении людей вертолетами. Об этом 6 мая сообщает оперштаб Краснодарского края.



Группа туристов из 75 человек приехала из Москвы и Петербурга. Они находились в окрестностях Мостовского района и оказались заблокированы на берегу реки Губс поднявшейся водой. Им на помощь выдвинулись 20 спасателей с тремя школьными автобусами, тремя автомобилями УАЗ и грузовиком «Урал». Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды.