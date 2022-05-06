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    На Кубани тургруппа с 60 детьми заблокирована поднявшейся водой. Спасатели не могут до них добраться

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    2 комментария

    На Кубани туристическая группа, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс. Решается вопрос о спасении людей вертолетами. Об этом 6 мая сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Группа туристов из 75 человек приехала из Москвы и Петербурга. Они находились в окрестностях Мостовского района и оказались заблокированы на берегу реки Губс поднявшейся водой. Им на помощь выдвинулись 20 спасателей с тремя школьными автобусами, тремя автомобилями УАЗ и грузовиком «Урал». Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды.

    «Решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», — говорится в сообщении.

    В составе группы дети возрастом от 5 до 17 лет. В МЧС уточнили, что туристы не зарегистрировали маршрут и не оповестили о нем соответствующие службы. Накануне они запросили помощь из-за ухудшения погоды.

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    Комментарии (2)

    Satyr
    Решается вопрос... А есть ли те вертолеты?
    angel of death
    всё как обычно? мол, покупайте туры по РФ, а мы вам кешбек дадим...
    вот только о том, что вы оттуда не выберетесь - почему-то все умалчивают =))))
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