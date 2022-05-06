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    Гендиректор «Црвена звезда» рассказал о переговорах с Артёмом Дзюбой

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    6 комментариев

    Гендиректор сербского футбольного клуба «Црвена звезда» Звездан Терзич заявил, что команда заинтересована в переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом со ссылкой на Терзича сообщает «Чемпионат».

    «Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артёмом. Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», — рассказал собеседник медиа 5 мая.

    Отметим, Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015-го, туда он перешёл из «Спартака». Контракт футболиста с петербургском клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Артём Дзюба, возможно, не станет подписывать новый контракт с «Зенитом». По данным СМИ, это решение самого спортсмена, у него есть ряд интересных предложений из России и Европы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (6)

    Свободу Лёхе!
    Скорей всего, понял, что пора "линять", т.к. его "активы" превращаются в.. - тыкву! ) Но, чуть опоздал, наверное, как же он "газпромовскую" валюту заберёт с собой? Честь Черчесову он отдавал вполне искренне, так что это, думаю, ему простят..)
    07A
    Артем же не гражданин Украины? Он москвич. Это на вкараине всем повестки приходят, детям и старикам. Закидывают трупами.
    xepnuminu
    дзюбе повестка на спецоперацию пришла вчера.
    не до контрактов ему.
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