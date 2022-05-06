Гендиректор «Црвена звезда» рассказал о переговорах с Артёмом Дзюбой

Гендиректор сербского футбольного клуба «Црвена звезда» Звездан Терзич заявил, что команда заинтересована в переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом со ссылкой на Терзича сообщает «Чемпионат».



«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артёмом. Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», — рассказал собеседник медиа 5 мая.



Отметим, Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015-го, туда он перешёл из «Спартака». Контракт футболиста с петербургском клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

