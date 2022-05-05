СМИ: Дзюба решил уйти из «Зенита»

Нападающий Артем Дзюба не станет подписывать новый контракт с футбольным клубом «Зенит». Об этом 5 мая пишет сайт RT, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.



Отмечается, что это решение самого футболиста. У него уже есть ряд интересных предложений из России и Европы. По поводу продолжения карьеры он определится в ближайшее время, утверждают собеседники издания.



В сезоне-2021/22 Артем Дзюба забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Действующий контракт имел опцию автоматического продления, если 33-летний футболист проведет 70 процентов игрового времени, но достичь этого результата у него уже не получится, даже если он отыграет полностью оставшиеся три матча.

