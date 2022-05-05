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    СМИ: Дзюба решил уйти из «Зенита»

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    9 комментариев

    Нападающий Артем Дзюба не станет подписывать новый контракт с футбольным клубом «Зенит». Об этом 5 мая пишет сайт RT, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

    Отмечается, что это решение самого футболиста. У него уже есть ряд интересных предложений из России и Европы. По поводу продолжения карьеры он определится в ближайшее время, утверждают собеседники издания.

    В сезоне-2021/22 Артем Дзюба забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Действующий контракт имел опцию автоматического продления, если 33-летний футболист проведет 70 процентов игрового времени, но достичь этого результата у него уже не получится, даже если он отыграет полностью оставшиеся три матча.

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    Комментарии (9)

    SERGEY111
    Он переходит в "Метеор"где его уже ждут Столешников и Гатальский .
    VKuser2851963
    к Кокорину поедет ?
    VVM1962
    в Европу, в Европу, наверно в Кайрат берут.
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