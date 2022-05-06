«Полтонны наркотика нашла в мешках для кофе на фабрике Nespresso в Швейцарии»

Больше 500 кг «белого порошка» нашли в мешках для кофе на фабрике Nespresso в Швейцарии. Полиции о находке рассказала сама компания. Об этом вечером 5 мая сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.



Стоимость находки оценивается в 50 миллионов швейцарских франков (более 50 миллионов долларов). Мешки для кофейных зерен с наркотическим содержимым были обнаружены в контейнере в Ромонте на западе Швейцарии.

«Неопределенное белое вещество» стало наркотиком после подтвержденного лабораторного исследования.