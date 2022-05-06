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    Полтонны наркотика нашла в мешках для кофе на фабрике Nespresso в Швейцарии

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    3 комментария

    Больше 500 кг «белого порошка» нашли в мешках для кофе на фабрике Nespresso в Швейцарии. Полиции о находке рассказала сама компания. Об этом вечером 5 мая сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.

    Стоимость находки оценивается в 50 миллионов швейцарских франков (более 50 миллионов долларов). Мешки для кофейных зерен с наркотическим содержимым были обнаружены в контейнере в Ромонте на западе Швейцарии.

    «Неопределенное белое вещество» стало наркотиком после подтвержденного лабораторного исследования.

    В Nestle Nespresso заявили, что наркотик не контактировал с продукцией и оборудованием. А в полиции предположили, что запретное вещество предполагали распространить на европейском рынке.

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    Комментарии (3)

    lenten
    А ведь кофе мог стать гораздо более стимулирующим.
    Яна Витальевна
    «Полтонны наркотика нашла в мешках для кофе на фабрике Nespresso в Швейцарии»
    Кто нашла ?
    Piter Russo
    Не хило, а кофе откуда? Колумбия? Гватемала? Бразилия?
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