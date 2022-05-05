    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    766мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Ъ»: Владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России

    2469
    5 комментариев

    Сделка между ресторанным холдингом с польскими корнями AmRest и российским инвестиционным фондом «ВТБ Капитал» не состоится. Об этом вечером 5 мая сообщает «Коммесарнтъ» со ссылкой на несколько источников.

    По данным издания, договоренность между компаниями была достигнута еще до начала спецоперации на Украине, однако сделка сорвалась. Причиной тому стали блокирующие санкции, введенные против ВТБ Евросоюзом.

    О том, что AmRest приостановит деятельность на территории России было объявлено еще 9 марта. Однако KFC и Pizza Hut до сих пор работают.

    Отмечается, что AmRest продолжает искать покупателей своего бизнеса в России.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    altnec
    У мелких пособников от фирмы ФНС просто не хватило страховых
    свидетельств. История паскудства только начинается.
    260567431
    Ага, щас. Продадут, только в три раза дешевле, чем планировали в январе.
    МатрёшечкА
    Не АмРест, а Ям объявили о том, что приостанавливают свою деятельность. АмРест - франшиза.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close