«Ъ»: Владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России

Сделка между ресторанным холдингом с польскими корнями AmRest и российским инвестиционным фондом «ВТБ Капитал» не состоится. Об этом вечером 5 мая сообщает «Коммесарнтъ» со ссылкой на несколько источников.



По данным издания, договоренность между компаниями была достигнута еще до начала спецоперации на Украине, однако сделка сорвалась. Причиной тому стали блокирующие санкции, введенные против ВТБ Евросоюзом.

О том, что AmRest приостановит деятельность на территории России было объявлено еще 9 марта. Однако KFC и Pizza Hut до сих пор работают.