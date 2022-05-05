Отобранный у России молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли в Канаду

Стало известно новое место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который был перенесен из России. Как сообщили 5 мая на сайте Федерации хоккея Канады, турнир примут канадские города Галифакс и Монктон.



Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. Однако вскоре после начала специальной военной операции на Украине Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе соревнований.



Кроме того, в турнире не примет участие молодежная сборная России.

