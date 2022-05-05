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    Отобранный у России молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли в Канаду

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    Стало известно новое место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который был перенесен из России. Как сообщили 5 мая на сайте Федерации хоккея Канады, турнир примут канадские города Галифакс и Монктон.

    Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. Однако вскоре после начала специальной военной операции на Украине Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе соревнований.

    Кроме того, в турнире не примет участие молодежная сборная России.

    Ранее сообщалось, что без взрослого чемпионата мира по хоккею остался Санкт-Петербург.

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