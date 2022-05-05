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    В Израиле заявили, что Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова

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    24 комментария

    Президент РФ Владимир Путин принес извинения премьеру Израиля Нафтали Беннету за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «еврейских корнях» Гитлера. Об этом 5 мая говорится в израильской версии телефонного разговора двух лидеров.

    «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о холокосте», — сказано в сообщении канцелярии Беннета.

    При этом в релизе Кремля об этом ничего не сказано. Вскоре после беседы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости, обсуждались ли лидерами слова Лаврова, ответил, что темы разговора «были перечислены в сообщении».

    Сергей Лавров дал развернутое интервью итальянской телекомпании Mediaset, которое поздно вечером 1 мая было опубликовано на сайте МИД России. Среди прочих вопросов журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский считает денацификацию бессмысленной, потому что он сам еврей, и спросили, является ли украинский лидер препятствием на пути к миру. В ответ на это Лавров сказал: «Он (Зеленский. — Прим. ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят». История вызвала общественный резонанс и дипломатическую реакцию Израиля. Подробнее о теории еврейского происхождения нацистского диктатора читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (24)

    Alex527
    Соловьев тоже еврей, может лавров его имел ввиду))
    SERGEY111
    Шикарный у нас МИД - Воваций только успевает извиняться , то перед Вучичем то перед Беннетом .
    22.22
    До Лаврова таки дошли чемоданы из венисуэлы.
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