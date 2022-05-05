В Израиле заявили, что Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова

Президент РФ Владимир Путин принес извинения премьеру Израиля Нафтали Беннету за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «еврейских корнях» Гитлера. Об этом 5 мая говорится в израильской версии телефонного разговора двух лидеров.



«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о холокосте», — сказано в сообщении канцелярии Беннета.



При этом в релизе Кремля об этом ничего не сказано. Вскоре после беседы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости, обсуждались ли лидерами слова Лаврова, ответил, что темы разговора «были перечислены в сообщении».

