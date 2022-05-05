Двое на Садовой торопились на желтый, но оба не успели. Они испортили день еще двоим

Авария произошла в и без того скованном пробками центре Петербурга. От столкновения двух иномарок пострадали аж четыре машины.

Видео ДТП появилось телеграм-канале «Мегаполис» вечером 5 мая. Камеры зафиксировали, как синий Hyundai Solaris хочет успеть повернуть на желтый с Садовой улицы в переулок Крылова, но внезапно в него влетает BMW, который тоже не желал стоять на красный.



После столкновения «Солярис» отбросило в припаркованный рядом кроссовер, но и на этом он не остановился и задел еще одно авто на соседней полосе. По словам очевидцев, пострадавших нет. Судя по карте «Яндекса», Садовая улица плотно встала в пробку. Заторы в 7 баллов наблюдаются по всему городу, особенно тяжело в центре.

