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    Двое на Садовой торопились на желтый, но оба не успели. Они испортили день еще двоим

    1972
    3 комментария

    Авария произошла в и без того скованном пробками центре Петербурга. От столкновения двух иномарок пострадали аж четыре машины.

    Видео ДТП появилось телеграм-канале «Мегаполис» вечером 5 мая. Камеры зафиксировали, как синий Hyundai Solaris хочет успеть повернуть на желтый с Садовой улицы в переулок Крылова, но внезапно в него влетает BMW, который тоже не желал стоять на красный.

    После столкновения «Солярис» отбросило в припаркованный рядом кроссовер, но и на этом он не остановился и задел еще одно авто на соседней полосе. По словам очевидцев, пострадавших нет. Судя по карте «Яндекса», Садовая улица плотно встала в пробку. Заторы в 7 баллов наблюдаются по всему городу, особенно тяжело в центре.

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    Комментарии (3)

    Alex_D
    Повороты налево вне закона в Питере. Всё на красный и всегда виноват!
    serzh.ferro
    соплярис и бэмэве это диагноз, бустер из этой же серии
    Денеб
    Исконно петербургский стиль вождения.......
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