«Зенит» отпразднует чемпионство перед матчем с «Химками» с золотым автобусом и Клавой Кокой

Стала известна программа чемпионского променада «Зенита» на «Газпром Арене», который пройдет 7 мая перед заключительным домашним матчем сезона с «Химками». Стадион откроется для болельщиков за два часа до начала игры — в 14:30.



Чемпионский кубок разместится у подножия центральной лестницы «Газпром Арены». Гости стадиона смогут увидеть трофей и сделать фото на память о четвертом подряд чемпионском титуле сине-бело-голубых.



После окончания матча на уличной сцене у центральной лестницы Трибуны С пройдет чемпионская дискотека от футболистов сине-бело-голубых. В качестве главной звезды выступит Клава Кока.

