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    «Зенит» отпразднует чемпионство перед матчем с «Химками» с золотым автобусом и Клавой Кокой

    2003
    3 комментария

    Стала известна программа чемпионского променада «Зенита» на «Газпром Арене», который пройдет 7 мая перед заключительным домашним матчем сезона с «Химками». Стадион откроется для болельщиков за два часа до начала игры — в 14:30.

    Чемпионский кубок разместится у подножия центральной лестницы «Газпром Арены». Гости стадиона смогут увидеть трофей и сделать фото на память о четвертом подряд чемпионском титуле сине-бело-голубых.

    После окончания матча на уличной сцене у центральной лестницы Трибуны С пройдет чемпионская дискотека от футболистов сине-бело-голубых. В качестве главной звезды выступит Клава Кока.

    Там же появится парк для чемпионов с выставкой редких ретроавтомобилей, участвующих в ежегодной весенней гонке — ралли «Ленинград».

    Сами футболисты приедут на игру на золотом чемпионском автобусе.

    Напомним, что «Зенит» стал чемпионом страны в девятый раз и в четвертый раз подряд.

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    Комментарии (3)

    07A
    У Зенита нет соперников в России. Команда мирового уровня.
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