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    На Ладоге пропавших туристов из Петербурга ищут водолазы

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    На поиски троих петербуржцев, пропавших на Ладожском озере в Карелии, привлекли водолазную группу и беспилотник. Об этом 5 мая сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

    Сейчас на месте работают спасатели специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда из Сортавалы, сотрудники Лахденпохской ГИМС и водолазная группа.

    «Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника», — говорится в публикации Парфенчикова.

    Глава региона уточнил, что к сегодняшнему дню удалось отыскать байдарку. По информации 47news, лодка была перевёрнута и лежала в воде недалеко от берега острова Верккосаари.

    Трое жителей Петербурга 30 апреля отправились в байдарочный поход по озеру и не вернулись. Они стартовали в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз выходили на связь.

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