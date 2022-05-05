На Ладоге пропавших туристов из Петербурга ищут водолазы

На поиски троих петербуржцев, пропавших на Ладожском озере в Карелии, привлекли водолазную группу и беспилотник. Об этом 5 мая сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».
Сейчас на месте работают спасатели специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда из Сортавалы, сотрудники Лахденпохской ГИМС и водолазная группа.
«Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника», — говорится в публикации Парфенчикова.
Глава региона уточнил, что к сегодняшнему дню удалось отыскать байдарку. По информации 47news, лодка была перевёрнута и лежала в воде недалеко от берега острова Верккосаари.
Трое жителей Петербурга 30 апреля отправились в байдарочный поход по озеру и не вернулись. Они стартовали в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз выходили на связь.