ВОЗ: За два года пандемии от COVID-19 или его последствий умерли почти 15 млн человек

Около 15 млн человек на планете скончались от COVID-19 или его последствий за период пандемии с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 5 мая.



«Общее число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 (описываемое как «избыточная смертность») в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., составило приблизительно 14,9 млн человек (в диапазоне от 13,3 млн человек до 16,6 млн)», — сказано в отчете ВОЗ.

