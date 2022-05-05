ВОЗ: За два года пандемии от COVID-19 или его последствий умерли почти 15 млн человек

Около 15 млн человек на планете скончались от COVID-19 или его последствий за период пандемии с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 5 мая.
«Общее число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 (описываемое как «избыточная смертность») в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., составило приблизительно 14,9 млн человек (в диапазоне от 13,3 млн человек до 16,6 млн)», — сказано в отчете ВОЗ.
Избыточная смертность рассчитывается как разница между количеством произошедших смертей и числом умерших, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии на основе данных за предыдущие годы, уточнили в ВОЗ. К этому показателю относятся смерти, связанные с COVID-19 прямо (из-за болезни) или косвенно (из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество).
Наибольшая доля избыточной смертности (84%) приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Америку.
Ранее в ВОЗ заявили, что на планете увеличивается количество стран, в которых циркулируют новые подвиды штамма коронавируса «омикрон» — более заразные BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Эти варианты могут «избегать воздействия иммунитета» и благодаря этому обладают «преимуществом более быстрого роста». В связи с этим организация прогнозирует рост числа заражений, госпитализаций и смертей.