Meta* приостановила прием на работу новых сотрудников из-за снижения доходов

Американская Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о приостановке приема на работу новых сотрудников на ряд позиций. Об этом 5 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
Так, она прекратит или замедлит наем сотрудников на позиции среднего и старшего звена, кроме того, несколько недель назад компания уже отказалась нанимать программистов, только что закончивших обучение. При этом увольнений в Meta не планируют.
С 2018 года штат компании, которая раньше называлась Facebook, Inc., увеличился более чем вдвое. Стратегию пополнения команды решили изменить в связи с замедлением роста финансовых показателей в течение последних нескольких кварталов. Выручка Meta в январе — марте 2022 года увеличивалась самыми медленными темпами с момента размещения на бирже десять лет назад. Ущерб от изменения рекламной политики Apple Inc. компания оценивает в $10 млрд в текущем году. Среди причин финансовых трудностей Meta также называет ситуацию на Украине и текущие макроэкономические условия.
Компании Meta принадлежат соцсети Instagram** и Facebook**, которые также запрещены. Кроме того, она является материнской организацией мессенджера WhatsApp, он продолжает работу в РФ.
Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ. Организация решение обжаловала.
*Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.