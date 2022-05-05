Meta* приостановила прием на работу новых сотрудников из-за снижения доходов

Американская Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о приостановке приема на работу новых сотрудников на ряд позиций. Об этом 5 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.



Так, она прекратит или замедлит наем сотрудников на позиции среднего и старшего звена, кроме того, несколько недель назад компания уже отказалась нанимать программистов, только что закончивших обучение. При этом увольнений в Meta не планируют.



С 2018 года штат компании, которая раньше называлась Facebook, Inc., увеличился более чем вдвое. Стратегию пополнения команды решили изменить в связи с замедлением роста финансовых показателей в течение последних нескольких кварталов. Выручка Meta в январе — марте 2022 года увеличивалась самыми медленными темпами с момента размещения на бирже десять лет назад. Ущерб от изменения рекламной политики Apple Inc. компания оценивает в $10 млрд в текущем году. Среди причин финансовых трудностей Meta также называет ситуацию на Украине и текущие макроэкономические условия.

