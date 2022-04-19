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    Meta* обжаловала решение суда о признании экстремистской

    1569
    3 комментария

    Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) обжаловала судебное решение о признании экстремистской. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

    «В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказал собеседник агентства. Дата рассмотрения жалобы в инстанции Мосгорсуда пока не назначена, утоняет ТАСС.

    Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России принадлежащие компании Instagram** и Facebook** за экстремистскую деятельность.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    **Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

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    Комментарии (3)

    noxa6bI4
    Прекрасный заголовок, чётко отражающий суть новости, с подробным описанием деталей по вопросу внутри статьи. Благодарим редактора Фонтанки, который... мнэ-мнэ... грамотно мотивирует пользователей ресурса на предоставление обратной связи по качеству продукта
    274668054
    Как это обжаловала? Ну найдите другую причину закрыть эту дрянную организацию. В чем проблема? Сделайте прямые санкции на запрет. Делов то.
    VKuser4636990
    Интересно почитать аргументацию апелляции, типа "вату палить не западло" ?)))
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