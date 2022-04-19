Meta* обжаловала решение суда о признании экстремистской

Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) обжаловала судебное решение о признании экстремистской. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказал собеседник агентства. Дата рассмотрения жалобы в инстанции Мосгорсуда пока не назначена, утоняет ТАСС.



Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России принадлежащие компании Instagram** и Facebook** за экстремистскую деятельность.

