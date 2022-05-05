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    Вслед за петербургским Клайдом за решетку отправилась и его Бонни. Фигурантке дела о серийных разбоях дали 10 лет колонии

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    Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Розы Аглемзяновой, Андрея Барташевича, Кирилла Паныло и Александра Парамонова, которые обвинялись по статьям о бандитизме, разбоях и незаконном хранении оружия.

    Как сообщает 5 мая объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, фигурантам назначено от 8,5 до 10 лет колонии общего и строгого режима. При этом единственная среди них женщина получила самый длительный срок.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этой банде, лидер которой — уроженец Татарстана Ильдар Гиниятуллин — ранее уже отправился в колонию на 14 лет. Теперь же настал черед его сожительницы и других членов ОПГ, на счету которых целая серия разбойных нападений на ювелирные магазины «585», Почту России, «Ювелирторг», «Ломбард «Доверие» и другие организации.

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    Полную историю парочки, сколотившей банду разбойников, читайте в нашем материале.

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