Вслед за петербургским Клайдом за решетку отправилась и его Бонни. Фигурантке дела о серийных разбоях дали 10 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Розы Аглемзяновой, Андрея Барташевича, Кирилла Паныло и Александра Парамонова, которые обвинялись по статьям о бандитизме, разбоях и незаконном хранении оружия.
Как сообщает 5 мая объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, фигурантам назначено от 8,5 до 10 лет колонии общего и строгого режима. При этом единственная среди них женщина получила самый длительный срок.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Фонтанка» подробно рассказывала об этой банде, лидер которой — уроженец Татарстана Ильдар Гиниятуллин — ранее уже отправился в колонию на 14 лет. Теперь же настал черед его сожительницы и других членов ОПГ, на счету которых целая серия разбойных нападений на ювелирные магазины «585», Почту России, «Ювелирторг», «Ломбард «Доверие» и другие организации.
Полную историю парочки, сколотившей банду разбойников, читайте в нашем материале.