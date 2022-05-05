Потерянного енота спасали в Петербурге. Посмотрите, как его выманивают из норки

В Шуваловском парке на севере Петербурга спасли маленького, но бойкого енота. Об этом 5 мая рассказывают горожане в соцсетях, а также служба спасения животных «Легион».



«Неравнодушные горожане достали напуганное животное из случайного укрытия, завернули в плед и повезли на лечение в центр «Велес», — сообщается в паблике «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ». «Легион» уточняет, что у животного есть хозяйка, она собирается забрать его домой и лечить, поскольку задние конечности у енота утратили подвижность.