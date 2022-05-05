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    Подстреленный дробью лебедь «знатно покошмарил» спасителей и уплыл в Ладогу

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    Лебедь-кликун, раненный осенью в Гатчинском районе Ленинградской области, окреп и вернулся в дикую природу.

    «Лебедин, благодаря центру реабилитации диких животных «Сирин», знатно покошмарил всех, кто за ним ухаживал и лечил, сыто перезимовал и в прошедшие выходные наконец покинул свой вольер к обоюдной радости обеих сторон!» — рассказывает 5 мая служба спасения животных поисково-спасательного отряда «Экстремум» в своём паблике во «ВКонтакте».

    Птицу выпустили на берегу Ладоги в густых зарослях камышей около места обитания лебедей. Видео центр «Сирин» опубликовал в своём YouTube-канале. Лебедь вышел из ящика, в котором его привезли, и с громкими криками поплыл по воде.

    «Это как раз то счастье, ради которого и нужны все эти мотания, спасения, и недосыпы, и нервотрепки, и усталость.:) То счастье, когда благодаря немалому количеству людей совершенно разной квалификации птицы и другие животные возвращаются домой!» — отмечают спасатели.

    «Фонтанка» писала про этого лебедя. 18 октября его нашла жительница деревни Скворицы и вызвала «Кошкиспас». Его лечением занялся «Сирин». Как оказалось, в птицу стреляли дробью.

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