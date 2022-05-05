Подстреленный дробью лебедь «знатно покошмарил» спасителей и уплыл в Ладогу

«Лебедин, благодаря центру реабилитации диких животных «Сирин», знатно покошмарил всех, кто за ним ухаживал и лечил, сыто перезимовал и в прошедшие выходные наконец покинул свой вольер к обоюдной радости обеих сторон!» — рассказывает 5 мая служба спасения животных поисково-спасательного отряда «Экстремум» в своём паблике во «ВКонтакте».



Птицу выпустили на берегу Ладоги в густых зарослях камышей около места обитания лебедей. Видео центр «Сирин» опубликовал в своём YouTube-канале. Лебедь вышел из ящика, в котором его привезли, и с громкими криками поплыл по воде.

