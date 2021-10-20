В Гатчине выпустили заряд дроби в лебедя, летевшего на юг. У птицы мало шансов на спасение

Трагическая история произошла на днях в деревне Скворицы Гатчинского района: окровавленного лебедя-кликуна обнаружила на поверхности реки 18 октября местная жительница. 20 октября лебедя привезли в центр реабилитации птиц «Сирин».
Перед тем, как обнаружить пернатого, женщина слышала выстрелы. На месте очевидица позвонила в «Кошкиспас», птицу сейчас спасают ветеринары, которые считают, что лебедь, скорее всего, летел на юг.
«Лебедь-кликун — охраняемый вид, плавно скользил по черной глади воды. Даже в темноте было заметно измазанное кровью крыло. Птица испугалась и при попытке окружить даже перелетела, но недалеко, на соседний пруд. Побегав немного между двумя мелкими водоемами и помесив в них ил, лебедя поймали. Огромная умная птица спокойно перенесла переезд в Центр реабилитации, где ее ждал рентген. Его итог печален: кликун получил заряд дроби 00», — рассказывают спасатели.
Сейчас жизнь птицы висит на волоске: крыло пробито насквозь, дробины застряли в туловище. Спасатели сообщают, что кости целы, но, вероятно, сильно поврежден кишечник. Надежд мало, и ветеринары опасаются, что это — приговор.