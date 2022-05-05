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    В Петербурге любительница карамелек подала в суд на таможню. Там не поверили, что 120 коробок она отправила в подарок подруге

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    Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск Татьяны Есинской, которая просила признать решения Пулковской и Центральной почтовой таможен незаконными. Ведомства оценили 120 коробок с леденцами, которые Есинская отправила в Израиль, как «товары не для личного пользования». Об этом рассказывает пресс-служба судов города 5 мая.

    Суд установил, что в посылке Есинской было больше сотни коробок с конфетами разных вкусов: клубничные, яблочные, мятные и кофейные. Общая стоимость всех сладостей составила около 98,3 тыс. рублей. Задекларировано было только 32 упаковки. Сама женщина пояснила, что отправляла конфеты по просьбе подруги. Разницу в количестве между задекларированными и реально существующими леденцами она объяснила «сбоем системы [EMS] либо личной невнимательностью».

    В Пулковской таможне Есинской не поверили и вынесли постановление о привлечении женщины к ответственности за недостоверное декларирование товаров (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ). Московский районный суд назначил женщине штраф в размере 151 844 рублей, который позже снизили до 75 922 рублей в Санкт-Петербургском городском суде.

    На последнем заседании Московский районный суд Есинской отказал, приняв во внимание масштаб посылки.

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