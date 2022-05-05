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    30 мая — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: почему растет спрос?»

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    Портал о здоровье «Доктор Питер» приглашает к участию представителей клиник и врачей-офтальмологов.

    Весной в России был замечен рост спроса на лазерную коррекцию зрения. Причиной эксперты называют, с одной стороны, опасения, что процедура еще более подорожает, с другой — дефицит контактных линз и очков в оптиках, связанный с санкциями и нарушениями логистических потоков. Так ли это на самом деле и готовы ли петербургские офтальмологические клиники удовлетворить растущий спрос — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Заметили ли вы рост спроса на лазерную коррекцию зрения? С чем вы его связываете?

    — Выросли ли цены на ЛКЗ? Будут ли они расти дальше и от чего это зависит?

    — Высока ли конкуренция на российском рынке офтальмологии? Есть ли место для появления новых клиник?

    — Развит ли медицинский туризм в этой сфере — в какие города чаще всего едут люди делать лазерную коррекцию зрения?

    — Какие технологии ЛКЗ сегодня применяются в клиниках? Чем они отличаются? В каких случаях показано применение той или иной технологии?

    — Насколько современная техника установлена в российских клиниках? Не возникнет ли трудностей с ее обслуживанием? Надолго ли хватит ресурса действующих лазеров?

    — Будущее лазерной коррекции зрения.

    Круглый стол состоится 30 мая 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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