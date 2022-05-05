30 мая — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: почему растет спрос?»

Портал о здоровье «Доктор Питер» приглашает к участию представителей клиник и врачей-офтальмологов.

— Заметили ли вы рост спроса на лазерную коррекцию зрения? С чем вы его связываете?

Весной в России был замечен рост спроса на лазерную коррекцию зрения. Причиной эксперты называют, с одной стороны, опасения, что процедура еще более подорожает, с другой — дефицит контактных линз и очков в оптиках, связанный с санкциями и нарушениями логистических потоков. Так ли это на самом деле и готовы ли петербургские офтальмологические клиники удовлетворить растущий спрос — обсудим на круглом столе.

— Выросли ли цены на ЛКЗ? Будут ли они расти дальше и от чего это зависит?



— Высока ли конкуренция на российском рынке офтальмологии? Есть ли место для появления новых клиник?



— Развит ли медицинский туризм в этой сфере — в какие города чаще всего едут люди делать лазерную коррекцию зрения?



— Какие технологии ЛКЗ сегодня применяются в клиниках? Чем они отличаются? В каких случаях показано применение той или иной технологии?



— Насколько современная техника установлена в российских клиниках? Не возникнет ли трудностей с ее обслуживанием? Надолго ли хватит ресурса действующих лазеров?



— Будущее лазерной коррекции зрения.



Круглый стол состоится 30 мая 2022 года в 16.00.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»



По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

